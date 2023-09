Torino, torna 'Tennis & Friends' e punta su prevenzione e giovani

La prevenzione è giovane. Questo il tema dell’edizione 2023 tour di Tennis & Friends – Salute e Sport che torna a Torino per la 3° edizione, dal 15 al 17 settembre al Circolo della Stampa Sporting. La tappa piemontese, Official Charity delle Nitto Atp Finals, inaugurerà la Settimana Europea dello Sport rilanciando l’importanza della pratica dello sport, dei corretti stili di vita e della prevenzione con all’allestimento del nuovo Villaggio della Salute in collaborazione con la Asl Città di Torino. Quarantotto diverse specialistiche, oltre 70 postazioni sanitarie, oltre 200 gli specialisti provenienti dalle strutture sanitarie d’eccellenza della città di Torino metteranno in campo tutto quello che, sotto il nome dell’informazione e dello screening, si identifica con la prevenzione, dall’educazione sanitaria al percorso clinico gratuito, passando per la diagnosi precoce.

“In qualità di professore medico e fondatore e presidente di Tennis & Friends Salute e Sport sono in prima linea nella difesa della salute attraverso la prevenzione, la promozione dello sport e dei corretti stili di vita”, sottolinea Giorgio Meneschincheri osservando che il tema dell’edizione 2023 e’ dedicato a prevenzione e giovani perché “i ragazzi sono il nostro presente e il nostro futuro e a loro è sempre dedicata la giornata di apertura delle nostre manifestazioni, con il coinvolgimento delle scuole del territorio che sono invitate a partecipare a molteplici attività. Tennis and Friends Salute e Sport vuole essere una manifestazione nell’ambito della quale istituzioni, associazioni, strutture sanitarie, federazioni sportive possano comunicare le loro attività promuovendo la salute e lo sport”. Partner del progetto, Asl ‘Città di Torino’, Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, Ao Ordine Mauriziano di Torino, Irccs Istituto Candiolo Centro Oncologico d’Eccellenza, Gvm Care & Research Maria Pia Hospital – Clinica Santa Caterina da Siena, Ospedale Koelliker, J Medical, Istituto di medicina dello sport- Imsto, Airc – Associazione Italiana Cuore e Rianimazione – Lorenzo Greco Onlus a cui si aggiungono numerose società scientifiche e le associazioni di volontariato a completare le attività di prevenzione, Sigo, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, Siu, Società Italiana di Urologia, Siot, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, Simit, Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, Sio e ChF, Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale e Foce, Federazione degli oncologi, cardiologi, ematologi.

Tra i percorsi di prevenzione presenti al villaggio allestito al Circolo della Stampa Spirting, Audiometria, Audiometria pediatrica, Cardiovascolare, Colesterolemia, Cuore, Dermatologia, Diabetologia, Fisioterapia, Ginecologia e Senologia, Hcv Infortuni e Lombalgia, Malattie Respiratorie, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, Neuropsichiatria infantile, Nutrizione clinica, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Podologia e Sport, Psicologia pediatrica, Radiologia, Riabilitazione, Rieducazione funzionale pediatrica, Tiroide, Udito, Urologia.

Il progetto Tennis and Friends Salute e Sport promosso dalla Onlus Friends For Health nasce nel 2011 con l’obiettivo di veicolare alla popolazione la cultura della prevenzione che si articola nella pratica sportiva e nel sottoporsi con regolarità a controlli medici attraverso l’organizzazione di eventi aperti ad un ampio pubblico di tutte le età nei quali si incentivano l’approccio allo sport e la possibilità di accedere a screening specialistici gratuiti.

Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends ha registrato 400mila presenze e ha favorito check-up gratuiti per circa 190.000 persone registrando una crescita costante di partecipazione pari al 20%. Tennis & Friends – Salute e Sport è sostenuto, tra gli altri, da Parlamento Europeo, Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri Difesa, Salute, Istruzione e del Merito, Sport e Giovani e Turismo, Regioni Lazio e Piemonte, Roma Capitale, Città di Torino, Asl Città di Torino, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Croce Rossa Italiana, Coni e Sport e Salute Spa, è patrocinato dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica e si svolge in collaborazione con Federazione Italiana Tennis e Padel e Nitto Atp Finals.