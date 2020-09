È a processo per circonvenzione d’incapace, per essersi fatta intestare la nuda proprietà dell’alloggio dell’anziano a cui faceva da badante, oltre a comparire come unica erede nel suo testamento. Ma l’udienza che è fissata per oggi si aprirà con un colpo di scena: Fanny C., peruviana di 46 anni, da ieri è agli arresti domiciliari con un’accusa ben più grave.

Secondo la procura avrebbe tentato di uccidere il suo assistito inducendolo a bere del paraflu mascherato in una normale bottiglia d’acqua lasciata sul tavolo.

L’anziano di 88 anni, che lei chiamava “il nonno”, pur ricoverato in rianimazione in gravi condizioni, è sopravvissuto all’avvelenamento. La procura non ha dubbi che sia stata lei. Ma la badante ha sempre negato l’accusa: “Gli ho cambiato la vita: l’ho portato al mare, alle feste, gli ho ristrutturato la casa. Con me è tornato a vivere, a camminare e l’ho sempre accudito anche facendogli fare tutti gli esami per la sua salute: in tanti possono testimoniare ciò che ho fatto per lui” ha spiegato difesa dagli avvocati Christian Rossi e Rocco Femia.

Ma contro di lei ci sono coincidenze e stranezze emerse nell’indagine dei pm Lisa Bergamasco e Francesco Pelosi. Intanto era l’unica che avrebbe potuto trarre vantaggio dalla sua morte.

L’avvelenamento, poi, è avvenuto il 23 giugno 2019. Una data non casuale. La badante aveva scoperto che l’anziano si era pentito di averle intestato la casa e l’aveva denunciata. Ma lei aveva continuato a vivere in casa sua: l’amministratore di sostegno le aveva dunque intimato di lasciare l’alloggio. L’appuntamento per ridare le chiavi era stato fissato due giorni dopo, il 25 giugno. La donna poi ha dato versioni diverse ai medici e ai carabinieri su quello che era successo spiegando però subito che l’anziano stava male perché aveva “bevuto il liquido refrigerante per auto”.

Come sapeva che il liquido era proprio quello? All’ospedale (lei l’aveva portato in quello di Susa, ma per la gravità era stato trasferito a Rivoli in terapia intensiva) aveva detto di essere entrata in casa dopo aver congedato il giardiniere e di aver visto l’anziano bere un bicchiere che conteneva un liquido arancione, e di aver notato sul tavolo la bottiglia con marca Paraflu.

Il marito, che l’aveva accompagnata aveva detto che, pensando fosse aranciata, lui l’aveva anche assaggiato e che aveva un sapore dolciastro, lasciando di stucco i medici. Mentre ai carabinieri la donna ha invece dichiarato che il liquido era blu e il marito non c’era (in effetti era altrove) e di aver buttato subito via bicchiere e bottiglia dell’acqua, poi invece da lei consegnata al momento della perquisizione.

Ma soprattutto la procura contesta che l’anziano non abbia nemmeno mai avuto un’auto, dunque perché avere del paraflu in casa? “Il nonno” ha poi raccontato di essere stato costretto ad andare dal notaio e che quando lei l’aveva scoperto l’avrebbe minacciato e picchiato con pugni sulle spalle.

Tra gli indizi contro di lei anche il tentativo di avvicinarlo mentre era ricoverato in un rsa dopo che già sapeva di essere indagata. La ricostruzione dell’accusa non ha convinto il gip che ha rigettato la richiesta di misura cautelare non convinta degli indizi. I pm hanno appellato e il tribunale della libertà ha dato loro ragione ritenendo la badante “inaffidabile” e i fatti “inquietanti”. La difesa ha fatto ricorso in Cassazione che ieri ha confermato: dopo un anno dai fatti, in serata la badante è stata arrestata.





