Torino, sport e prevenzione debuttano in piazza Castello con ‘Tennis & Amici’

Questa mattina ha avuto inizio a Torino, in piazza Castello, la quarta edizione di ‘Tennis & Friends – Salute e Sport’, un evento benefico ufficiale delle Nitto Atp Finals, promosso dalla Onlus Friend for Health. Fondato nel 2011, il progetto si propone di sensibilizzare il pubblico sulla cultura della prevenzione, incoraggiando stili di vita sani attraverso attività fisica regolare e check-up specialistici.

L’inizio della manifestazione è stato celebrato con una cerimonia di apertura alla quale hanno partecipato varie autorità, tra cui il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore allo sport Domenico Carretta. Il tennista Andrea Vavassori ha salutato migliaia di studenti durante la giornata di ieri dedicata alle scuole. Il Villaggio della salute offre oltre 80 postazioni per screening gratuiti in più di 35 specialità, gestite da personale medico, inclusi medici militari e specialisti locali. È stato anche istituito un punto per la donazione del sangue in collaborazione con il Ministero della Salute.

“È fondamentale ricordare che la prevenzione salva la vita e che lo sport, unito a uno stile di vita sano, è un importante strumento di prevenzione” ha dichiarato il presidente Cirio, esprimendo speranza per una partecipazione massiccia, specialmente da parte di giovani e studenti. L’assessore Carretta ha sottolineato il valore della prevenzione e dell’attività sportiva come mezzi per promuovere uno stile di vita sano, evidenziando l’integrazione dell’evento nel calendario delle Nitto Atp Finals e nella seconda tappa di ‘Tennis in città’.

Giorgio Meneschincheri, fondatore di ‘Tennis & Friends’, ha messo in luce l’importanza degli screening, soprattutto per malattie gravi come il cancro, lamentando l’utilizzo limitato delle opzioni gratuite offerte dal Servizio sanitario nazionale. Ha inoltre sollecitato il supporto delle istituzioni per le famiglie che non possono permettersi attività sportive per i loro figli. Carlo Picco, direttore dell’Asl Città di Torino, ha dichiarato che l’iniziativa rappresenta un tangibile impegno nella promozione della salute pubblica. Dal 2011, oltre 400.000 cittadini hanno partecipato a ‘Tennis & Friends’, con oltre 330.000 screening effettuati.

In occasione dell’evento sono stati allestiti anche il Villaggio dello Sport, dove i visitatori possono praticare tennis e pickleball, e un ‘Torneo Celebrities’ con la partecipazione di noti atleti.