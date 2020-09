Cronometrava le sue pause pranzo, controllava i suoi spostamenti ed è poi arrivato a licenziarla per il suo comportamento – a dire dell’amministratore delegato – “insubordinato nei suoi confronti”. Ora l’amministratore, 56 anni, ceo di un’azienda di sistemi tecnologici, è finito ai domiciliari con l’accusa di stalking nei confronti di una sua dipendente per decisione del gip del tribunale di Torino che ha disposto la misura cautelare.

Le indagini della polizia sono cominciate a ottobre di un anno fa dopo la denuncia della dipendente che si è rivolta al commissariato Centro per raccontare la sua storia di vittima di stalking aziendale. La donna lavorava nell’azienda ormai da un anno e, per colpa del trattamento ricevuto in ufficio, era finita addirittura in depressione ed era stata costretta a prendersi un periodo di malattia. Esasperata dalla situazione aveva deciso di rivolgersi a un centro antiviolenza e così si era convinta a rivolgersi alla polizia.

Il datore di lavoro aveva iniziato a controllarla fin da subito. “Mi chiamava, mi mandava messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, weekend compresi – ha raccontato la donna alla polizia – se non rispondevo in fretta mi accusava di essere poco disponibile o addirittura infedele”. In ufficio il ceo aveva incaricato un altro dipendente di tenerla d’occhio e controllare ogni suo spostamento. “Io sono il padrone dell’azienda e voi dovete fare quello che dico io”, diceva ai suoi dipendenti l’amministratore delegato finito ai domiciliari.

L’uomo, secondo le accuse, aveva cercato in tutti i modi di intralciare il lavoro della sua dipendente: voleva screditarla agli occhi dei colleghi, e poco prima che lei si mettesse in malattia l’aveva retrocessa nelle sue mansioni assegnandole un nuovo incarico. Questa situazione aveva causato alla donna un forte stato d’ansia con attacchi di panico e insonnia notturna e per questo era stata costretta a prendersi un periodo di malattia.

Ma in quel periodo di stop, spiuegano gli investigatori, l’amministratore non ha smesso di tormentarla: le ha fatto recapitare una lettera di licenziamento per giusta causa per “le insubordinazioni nei suoi confronti”, si leggeva nella lettera. Il provvedimento era stato revocato dal socio dell’amministratore delegato che era ignaro della decisione del collega. Ma quando la donna era tornata in ufficio aveva trovato la sua postazione senza pc e la porta dell’ufficio senza maniglia.

Di fronte a quell’ennesimo atto vessatorio si era sentita male ed era stato necessario l’intervento del 118. L’amministratore, però, ha cercato di intralciare i paramedici che volevano soccorrerla e in quell’occasione era stato necessario l’intervento di una volante. Mercoledì è stato eseguito il provvedimento del giudice che ha disposto i domiciliari per l’amministratore delegato.