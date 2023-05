Torino, Sanabria va KO! Baldanzi saluta e le ultime su Dybala

Torino, brutte notizie: c’è lesione per Sanabria

Il Torino di Ivan Juric, dopo il successo contro il Verona, è al lavoro in vista della gara contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. ll club granata si è allenato questa mattina al Filadelfia dinanzi ai propri tifosi. Ivan Juric ha dovuto fare a meno di Miranchuk, sul campo secondario con un preparatore, di Sanabria e di Radonjic. Si è allenato con il resto del

gruppo squadra, invece, il difensore Zima.

Di seguito il comunicato ufficiale sulle condizioni di Sanabria: “Il Torino Football Club comunica che Antonio Sanabria è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro. Il quadro verrà rivalutato clinicamente e strumentalmente nei prossimi giorni”.

L’attaccante salterà la sfida contro la Fiorentina, nei prossimi giorni si saprà se potrà essere disponibile almeno per l’ultima giornata.



Empoli, Baldanzi saluta e va in Under 20





Con il pareggio ottenuto ieri in extremis contro la Sampdoria, l’Empoli è matematicamente salva. Tommaso Baldanzi può, a questo punto, salutare compagni e fantallenatori per essere uno dei protagonisti del mondiale under 20. La sua stagione al Fantacalcio è terminata, dunque, con largo anticipo.

Questo il messaggio sui social del calciatore: “Dispiace lasciarvi adesso nel momento più bello della stagione, grazie ragazzi delle emozioni che mi avete fatto vivere, il mio primo anno tra i grandi, le mie prime gioie e il nostro grande obbiettivo raggiunto. Grazie di tutto e buon finale di stagione leoni. Siamo stati fenomenali”.



Bologna, Sansone torna in gruppo





Il Bologna ritrova Nicola Sansone e prosegue la marcia di avvicinamento alla trasferta di Cremona del prossimo turno: l’attaccante rossoblù è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta mattutina che ha visto nel programma della squadra emiliana parte atletica e tecnica.

Assente all’allenamento Lucumì, che sarà regolarmente a disposizione di Motta domani nella seduta mattutina a porta chiuse, mentre come spiega il club rossoblu nel suo report hanno proseguito i rispettivi programmi differenziati Kyriakopoulos e Soriano.

Dybala viaggia verso il Leverkusen: le ultime

Manca sempre meno al match di Europa League che vedrà impegnata la Roma di Josè Mourinho contro il Bayer Leverkusen. Il tecnico portoghese, anche oggi, ha lavorato al centro sportivo di Trigoria in vista dell’importantissimo match europeo: servirà dare il massimo nel match di ritorno per agguantare la finale del torneo, oltre che l’aiuto di tutti.

A tal proposito, una delle domande che rimbomba nell’ambiente giallorosso è senza dubbio ‘Come sta Paulo Dybala?‘. L’argentino ha lavorato in parte col gruppo nella seduta odierna di allenamento.



La sua convocazione per la gara contro i tedeschi è certezza, probabile anche un suo impiego dal primo minuto. A questo punto è accertato anche il suo recupero in chiave Fantacalcio.

Fantacalcio.it per Adnkronos