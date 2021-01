“Matteo Salvini non può partecipare al processo perché è impegnato in Parlamento” dichiara la sua avvocata Claudia Eccher in apertura di udienza, definendo inoltre il leader della Lega “capo del centrodestra”. “Non risulta che oggi si svolgano attività in Senato, il processo non si ferma e va avanti” decide il giudice. La vicenda infinita del processo a Matteo Salvini per vilipendio della magistratura, voluto a suo tempo dal procuratore di Torino, Armando Spataro, rischia di inciampare ancora una volta in uno stop, e questa volta per la crisi di governo.

Il segretario della Lega e senatore è “recidivo”: ha nuovamente chiesto un rinvio del dibattimento, sollevando la questione del legittimo impedimento in aula a Torino dove doveva presentarsi per essere interrogato, sostenendo che gli impegni del Parlamento di oggi non fossero compatibili con la sua partenza da Roma. La vicenda per cui è imputato risale al 14 febbraio 2016 quando, durante il congresso regionale della Lega tenutosi a Collegno, nel Torinese, Salvini allora europarlamentare, pronunciò alcune frasi sulla magistratura ritenute offensive.

È già la terza volta che il leader leghista dà forfait: in una circostanza aveva ritenuto che fosse troppo pericoloso spostarsi per l’emergenza Covid, ma a dicembre aveva fatto uno scivolone dichiarando impegni istituzionali inesistenti, come aveva accettato il giudice Roberto Ruscello. “Non è stata accertata la sussistenza di un legittimo impedimento” aveva già dovuto dichiarare allora il giudice. Oggi il processo è andato avanti con l’audizione di uno solo della parata dei leghisti chiamati come testi dalla difesa, il sindaco di Novara, Alessandro Canelli.