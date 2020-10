“Ho chiesto al Tribunale di Torino di rinviare l’udienza, in Piemonte ci sono troppi contagi da Covid-19 e non avevo intenzione di esporre a rischi me, il senatore Salvini, la scorta e i testimoni”. Lo ha detto, legale difensore di, imputato a Torino con l’accusa di vilipendio dell’ordine giudiziario, spiegando che la sua richiesta è stata condivisa dal giudice.

La prossima udienza del processo, riguardo al quale Salvini ha più volte affermato di volere intervenire in aula, era in programma per lunedì prossimo, 19 ottobre, ma il tribunale ha accolto l’istanza della difesa e ha disposto un rinvio a gennaio. “Erano previsti numerosi testimoni anche da fuori Piemonte – spiega l’avvocato Claudia Eccher – e ci è sembrato necessario fare presente che la particolarità della situazione sanitaria richiedeva una riflessione. Voglio comunque precisare che non è nostra intenzione evitare il processo”.

I fatti contestati risalgono al 14 febbraio 2016, quando durante un congresso regionale della Lega tenutosi al palasport di Collegno, l’allora europarlamentare Salvini, fra le altre cose, disse: “Difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana, che è un cancro da estirpare”. “La trasferta a Torino era già organizzata – spiega l’avvocato – e Salvini mi aveva assicurato la sua presenza, ma dopo una valutazione complessiva ho inoltrato un’istanza di rinvio al giudice Roberto Ruscello, che ha condiviso i miei timori”.