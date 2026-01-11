Torino rivive l’atmosfera olimpica

A Torino c’è stata un’atmosfera da Olimpiadi per un giorno. La staffetta torinese della fiamma olimpica è partita alle 14:30, dopo che la fiaccola aveva fatto tappa a Sestriere, dove il presidente della Regione Alberto Cirio ha reso omaggio a Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso, sciatori della Nazionale scomparsi in incidenti sulle piste.

Il primo tedoforo a Torino è stato Paolo Bossini, ex nuotatore bresciano due volte oro europeo nello stile rana. Anche il presidente di Stellantis John Elkann ha tenuto viva la fiamma, dichiarando che lo spirito delle Olimpiadi del 2006 è sempre lo stesso. La staffetta ha poi toccato simbolicamente lo Stadio Olimpico e percorso 11 chilometri verso il centro città, passando per corso IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, Porta Nuova, il ponte Umberto I e le rive del Po.

Il percorso ha visto il passaggio di numerosi tedofori, tra cui Marco Gilli, Giorgio Chiellini, Ivan Zaytsev, Francesco “Pecco” Bagnaia, Evelina Christillin, Valentino Castellani e Tiziana Nasi. La staffetta si è conclusa in piazza Castello, dove il sindaco Stefano Lo Russo ha dichiarato che la fiamma olimpica proietterà l’Italia nel mondo e rafforzerà la città.

Tuttavia, la giornata non è stata priva di tensioni, con circa un centinaio di manifestanti pro Palestina che hanno contestato la presenza di Israele ai Giochi Invernali con cori e slogan, costringendo le forze dell’ordine a scortare i tedofori fino al palco.