Torino rilancia Openscuola per innovazione digitale

La Città di Torino e il Politecnico di Torino hanno rilanciato il progetto Openscuola, con l’obiettivo di rafforzare l’innovazione digitale nelle scuole e promuovere lo sviluppo delle competenze. Il progetto, attivo da alcuni anni, nasce dall’esigenza di rendere pienamente funzionali e aggiornati i laboratori informatici delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino.

Openscuola offre nuove opportunità di apprendimento e di accesso consapevole alle tecnologie digitali per bambini e ragazzi, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica e alla promozione di percorsi educativi inclusivi e sostenibili. Nel corso degli anni, sono già stati realizzati 53 laboratori informatici, grazie al riutilizzo e alla rigenerazione di hardware dismesso e all’impiego di soluzioni open source.

Il Politecnico di Torino fornisce supporto informatico per l’installazione, la gestione e la manutenzione dei PC, garantendo l’aggiornamento del software e la piena operatività dei laboratori. Le attività tecniche sono svolte da personale specializzato dell’Ateneo, con il coinvolgimento di studenti e studentesse selezionati tramite borse di studio e assegni di ricerca.

Dopo la sospensione dovuta alla pandemia, Openscuola è stato rilanciato con un ampliamento degli obiettivi, che prevede un potenziamento delle attività di assistenza e formazione rivolte agli insegnanti. Il progetto punta a promuovere un utilizzo efficace e consapevole delle tecnologie digitali nella didattica e a sostenere la didattica digitale e la condivisione di materiali e saperi. Il professor Marco Mellia, Project Manager IT per l’Ateneo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola un esempio concreto di collaborazione tra enti pubblici.