Torino, preoccupa Saul Coco

Il Torino, reduce da un pareggio casalingo contro il Lecce, è in attesa di notizie riguardo le condizioni di Saul Coco, uno dei difensori più promettenti in questo avvio di campionato. Durante la partita contro il Lecce, Coco ha accusato un fastidio muscolare non ancora ben definito, in particolare localizzato alla coscia sinistra.

Oggi sono previsti gli esami clinici per chiarire la gravità del problema e stabilire i tempi di recupero. Le prime valutazioni sembrano indicare che la situazione non sia particolarmente allarmante, suscitando un moderato ottimismo in vista del prossimo match del Torino, che affronterà l’Hellas Verona venerdì alle 20:45.

Il tecnico Marco Vanoli spera di poter contare su Coco, che ha dimostrato buone prestazioni nelle partite precedenti. L’obiettivo è quello di avere il difensore a disposizione per il turno successivo, fondamentale per mantenere la buona forma della squadra. La società e i tifosi attendono con ansia l’esito degli esami, consapevoli dell’importanza di Coco nell’assetto difensivo granata.