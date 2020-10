Soccorso e sottoposto ad accertamenti il quindicenne non ha riportato particolari lesioni e insieme al padre è riuscito a fornire indicazioni che hanno consentito ai carabinieri di identificare uno dei presunti responsabili. A confermare che giovane individuato fosse implicato nella vicenda e’ stato il selfie postato sui social in cui esibiva la refurtiva. Una successiva perquisizione nell’abitazione del minore ha fatto recuperare scarpe e felpa della vittima, ma non lo smartphone, di cui il giovane e i due presunti complici, identificati di lì a breve, si erano disfatti per timore di essere rintracciati.

