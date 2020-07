Flavio ha 40 anni, vive a Piscina, e da tempo cerca un lavoro. Lui è un educatore per la prima infanzia ma è disposto a fare anche altro perché la situazione economica è complicata e lui è un papà e vuole prendersi cura di suo figlio.

Tre settimane fa ha scritto una mail alla Lego, la celeberrima azienda danese dei mattoncini colorati, per chiedere se ci fosse la possibilità di lavorare per loro. “Ho spiegato che ero in cerca di occupazione e che, come educatore, ho sempre considerato Lego un gioco adatto anche ai più piccoli. Poi gli ho parlato di mio figlio Manuel, che farà 9 anni tra poco, ed è appassionato di astronomia”.

Manuel, che compirà gli anni a metà agosto, ha chiesto come regalo il modellino Lego della stazione orbitante. “Costa un po’ cara per le mie tasche oggi, così ho chiesto se c’era il modo di ottenerlo con qualche sconto”, racconta il padre.

Un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con il modellino Lego della Iss identico a quello donato al bambino piemontese

Flavio non era molto fiducioso sul fatto che qualcuno gli avrebbe dato retta. E invece qualche giorno fa è arrivata una mail dalla Lego, firmata da un certo Leonard. “Carlo Flavio – si legge – Ho letto attentamente la tua mail e posso capire i difficili momenti che stai attraversando. Sicuramente sei un grandissimo genitore e Manuel deve essere fiero di te. Di solito non spediamo articoli gratis, ma questa volta farò un’eccezione e ti invierò un presente per il piccolo Manuel, così quest’agosto potrà divertirsi insieme a Lego”.

Flavio non ha ottenuto un lavoro, anzi ha scoperto che le selezioni per il personale nell’azienda dei mattoncini hanno canali ben stabiliti tramite altre aziende che fanno da filtro. Ma l’azienda danese non ha voluto deludere Manuel: “Per 85 anni i nostri valori fondamentali sono stati il divertimento, la creatività, l’immaginazione, l’apprendimento la qualità e la cura per i dettagli e vogliamo fare la differenza nella vita dei bambini. Il nostro ente benefico, la Lego Foundation, fa questo collaborando con altre organizzazioni che sostengono i bambini svantaggiati e vulnerabili, nonché organizzazioni che promuovono il diritto dei bambini a giocare, creare e imparare”, scrive ancora Leonard.

Il gioco arriverà nei prossimi giorni, ma è stato soprattutto il gesto a sorprendere papà Flavio: “Sono stato un po’ sfacciato a scrivere, ma non mi aspettavo questa risposta. Ho sempre pensato che i Lego fossero un grande strumento educativo, ora so che sono anche prodotti da un’azienda di gran cuore”.







