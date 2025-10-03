Torino ospita VIEW Conference con star e anteprime esclusive

La VIEW Conference di Torino si prepara a diventare un evento imperdibile dal 12 al 17 ottobre. Questa manifestazione internazionale è dedicata all’animazione, agli effetti visivi, al gaming e all’innovazione tecnologica. Durante i sei giorni, la città ospiterà oltre 150 relatori di spicco, tra cui nomi illustri come la regista Pixar Domee Shi e Doug Chiang, famoso per il suo lavoro in Star Wars e Forrest Gump.

Tra le anteprime più attese, Warner Bros. presenterà in esclusiva il film “Il Gatto col Cappello”, mentre Netflix e Sony Pictures sveleranno “In Your Dreams – Continua a sognare”. Non mancheranno nemmeno momenti musicali, con la proiezione di “K-Pop Demon Hunters” e l’attesissimo film “Dragon Trainer”. Anche Disney e Pixar parteciperanno con “Elio”, diretto da Domee Shi.

Oltre ai film, ci saranno talk e panelli che affronteranno temi come la creatività e l’intelligenza artificiale, con interventi di esperti del settore. La manifestazione ospiterà anche workshop formativi, offrendo opportunità per studenti e giovani creativi di interagire con professionisti di alto livello.

A rendere questo evento speciale sarà il VIEW Visionary Award, assegnato a Doug Chiang per il suo contributo alle arti visive. Con un programma ricco e variegato, la VIEW Conference 2025 si preannuncia come un’importante vetrina per innovazione e creatività nel mondo del cinema e dell’animazione.