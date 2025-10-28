13.5 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Viaggi

Torino, nuove rotte e collegamenti per l’inverno europeo

Da stranotizie
Torino, nuove rotte e collegamenti per l’inverno europeo

L’Aeroporto di Torino si prepara ad accogliere la stagione invernale 2025/2026 con importanti novità. Saranno collegati venti Paesi, con l’aggiunta di 12 nuove rotte e 7 nuove destinazioni, tra cui Budapest, Sofia, Liverpool, Sharm el-Sheikh, Chisinau, Bucarest Baneasa e Pescara. Ci sarà anche un aumento delle frequenze su alcune tratte molto richieste, come Dublino, Londra, Madrid e Siviglia.

Con l’inizio di questa nuova stagione, Torino Airport vedrà l’ingresso di un terzo aeromobile Ryanair basato, il che consentirà di potenziare le frequenze su diverse rotte già esistenti. In particolare, si inaugura il nuovo collegamento con Liverpool, mentre il volo per Pescara rimarrà attivo per tutta la stagione invernale.

Inoltre, ci sarà un significativo rafforzamento dei voli verso l’Est Europa. Sul piano nazionale, le frequenze su rotte che collegano Torino a Bari, Brindisi, Cagliari, Palermo, Reggio Calabria, Trapani e Napoli aumenteranno notevolmente.

Infine, l’offerta di collegamenti plurigiornalieri con importanti hub europei, inclusi Roma, Amsterdam, Francoforte, Monaco, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Istanbul e Casablanca, arricchisce ulteriormente le possibilità di viaggio da Torino. Questo rende l’aeroporto un punto di riferimento strategico per il turismo invernale e per la connettività del Nord-Ovest.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Tubetti con Miso di Pistacchio e Fragole Arrosto da Como
Articolo successivo
Nuova Legge sulla Protezione Animali in Ticino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.