Torino-Milan 2-1, granata in festa: la gara

Il Torino ha battuto il Milan per 2-1 nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A, infliggendo ai rossoneri una nuova delusione dopo l’eliminazione dalla Champions League. Con questa vittoria, i granata salgono a 31 punti, mentre il Milan resta fermo a 41, appaiato al Bologna.

La partita inizia male per il Milan, che subisce un autogol al 5′ quando il portiere Maignan, nel tentativo di rinviare, colpisce un compagno e la palla finisce in rete per l’1-0 granata. Nonostante la reazione del Milan, con una chance di Gimenez parata da Milinkovic-Savic e un rigore per fallo di mano di Pedersen, Pulisic non riesce a segnare, con il portiere che riesce a parare.

Nel secondo tempo, il ritmo si alza, e il Milan continua a impegnarsi in attacco, ma Milinkovic-Savic compie diverse parate decisive. Al 74′, il Milan riesce a pareggiare con Reijnders, che trova la rete dopo un cross di Sottil. Tuttavia, il pareggio dura poco: appena due minuti dopo, il Torino segna nuovamente con Gineitis, che riceve un passaggio rapido da Sanabria e colpisce di sinistro sul secondo palo per il 2-1.

Negli ultimi minuti, il Milan tenta di riequilibrare la partita, con un’ultima occasione al 93′, ma Pavlovic non riesce a concretizzare il collo di testa. Il Torino porta a casa un’importante vittoria, interrompendo la serie negativa del Milan.