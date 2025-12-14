Torino lancia decalogo per benessere digitale

La Città metropolitana di Torino, in collaborazione con Patti Digitali, lancia un nuovo strumento per l’educazione digitale: il Decalogo di buone pratiche per il benessere digitale. Questo strumento è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado e fornisce linee guida per un uso consapevole, protetto ed etico delle tecnologie in ambito scolastico.

La Città metropolitana di Torino è la prima istituzione in Italia ad assumersi il compito di divulgare e promuovere l’adozione di questo decalogo tra gli istituti superiori del proprio territorio. La consigliera di Città metropolitana delegata all’Istruzione, Caterina Greco, spiega che si tratta di un impegno concreto per guidare dirigenti scolastici e docenti verso l’adozione di regole condivise, al fine di garantire ai nostri studenti un ambiente scolastico che promuova il benessere digitale e la cittadinanza consapevole.

Per illustrare il progetto e coinvolgere attivamente gli attori principali, la Città metropolitana di Torino organizza un incontro rivolto ai dirigenti scolastici degli istituti superiori, presso la Sala panoramica del XV piano di Corso Inghilterra 7, a Torino. L’evento prevede la partecipazione di esperti nazionali e locali.