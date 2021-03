La firma sotto quei due ritratti, dipinti con la celebre tecnica del chiaroscuro e un sapiente e quasi magico uso delle luci e delle ombre, era di Rembrandt. C’era anche la data: 1633, proprio quella in cui il pittore aveva iniziato a firmarsi per esteso. Il prezzo richiesto per aggiudicarseli, stratosferico: 80 milioni di euro. E in tanti erano interessati: ricchi imprenditori, facoltosi commercianti cinesi, petrolieri, nobili. Le trattative erano serrate e probabilmente a una svolta. Peccato che quel “ritratto di donna-Figura di suora” e il “ritratto d’uomo”, entrambi “olio su tela”, fossero due falsi d’epoca perfetti, per quanto molto belli, probabilmente dipinti da un allievo del celebre pittore olandese, ma non certo da lui.

In quelle trattative si era inserito però anche un ex cancelliere infedele della Corte d’appello, finito, alcuni anni fa, sotto intercettazione. E ascoltando le sue telefonate, da cui emergeva il tentativo di introdursi nella compravendita in cambio di una percentuale, lo stesso pm Gianfranco Colace, che stava già indagando su di lui, aveva così scoperto e bloccato la vendita dei due quadri, finiti sotto sequestro con il sospetto che non fossero autentici. I proprietari, una coppia di anziani torinesi (Maria Rosa Pirosu e Amelio Stoppa), era così finita sotto accusa per tentata truffa e messa in commercio di opere contraffatte, insieme con il loro aiutante, Giualiano Arbulla, che è ora rimasto l’unico a processo dopola morte dei suoi datori di lavoro.

Per i due dipinti c’era in realtà anche un’expertise, redatta dalla Foundation Rembrandt Research Project in Amsterdam, il 4 ottobre 1999, e firmata dal professor Ernst Van de Wetering: attestava la falsità delle opere e venne trovata a casa dell’unico imputato rimasto. Ai possibili acquirenti, invece, i coniugi e l’aiutante mostravano documenti e pareri di autenticità abilmente contraffatti, anche con la firma fasulla dello stesso esperto della celebre fondazione olandese, oppure di altri critici d’arte. E furono almeno una decina i possibili clienti interessati all’acquisto, tra il 2011 e il 2016: alcuni avrebbero acquistato le opere per sè, altri le avrebbero messe in conto vendita. Con prezzi tra i 5 milioni di euro e gli 80 milioni, a seconda delle possibilità degli acquirenti.

Arbulla, assistito dall’avvocato Sergio Almondo, ha sempre negato l’accusa di aver partecipato alle trattative di vendita. Il processo, fissato per oggi, è stato rinviato a causa dell’astensione dal lavoro degli avvocati penalisti.