Torino, la cena di compleanno rovinata: presunto caso di omofobia in un noto ristorante

Anche una normalissima cena di compleanno può trasformarsi in una serata da dimenticare ed è quello che è successo ad un affezionato lettore di Biccy. A, ci ha contattati per raccontarci quello che gli è capitato in un noto ristorante di Torino. Stando alla ricostruzione del ragazzo, un cameriere l’avrebbe messo a disagio tra risatine, occhiatacce e atteggiamenti poco eleganti. Il peggio però è arrivato con il momento del dolce.

“Nel giorno del mio compleanno ho vissuto un’esperienza decisamente negativa. Avevamo scelto un ristorante rinomato di Torino, io ero già stato una volta in quel ristorante e vivendo a Cuneo sono partito con una mia cara amica per mangiare a cena da loro facendo anche un po’ di strada per passare il mio compleanno in maniera carina, ma è stata una pessima scelta. Il cameriere che aveva il compito di portare i piatti ai tavoli mi ha schernito e guardato di sott’occhio tutta la serata. Io iniziavo ad essere tanto a disagio.

La cena va avanti, ma non volevo guastare niente essendo il mio compleanno, ma durante il momento dessert è successa una cosa davvero spiacevole. Mi presentano un dessert con un chiaro riferimento fallico per prendermi in giro o denigrarmi così gratuitamente, senza un motivo. La forma era evidente. Io furente ho scattato foto e video, ho chiamato quello che penso fosse il titolare o direttore di sala, gli ho raccontato tutto gli ho chiesto se secondo lui fosse normale portare una portata a forma fallica a un cliente senza neanche controllare, mi ha risposto che il gelato era sistemato a mano, io ovviamente a quel punto ho risposto ‘ancora peggio perché vuol dire che è stato decorato volutamente in questa maniera’ , neanche una scusa , un muro. La cosa peggiore è stata quando me ne stavo andando via dopo aver pagato il conto. Il cameriere di prima si è messo a ridere dicendo ‘mettiamo bene i tavoli perché se fanno forme strane anche quelli, poi i clienti come lui non gradiscono’”.