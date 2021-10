Un condominio in rivolta contro l’arresto di un pusher. Una ventina di persone, la notte scorsa, ha cercato di bloccare l’arresto di un presunto spacciatore che abita in corso Regina Margherita 162/b, nei pressi del Rondò della Forca. Il giovane, 21 anni, era stato fermato mentre consegnava una dose a un cliente in corso Valdocco. I “falchi” della Squadra mobile sono andati a casa sua per per perquisire l’alloggio.

A quel punto il ragazzo, con la scusa di fumare una sigaretta, è uscito sul ballatoio e ha dato l’allarme al resto del condominio. “C’è la polizia”, ha urlato. Suo fratello ha cercato di bloccare i poliziotti della squadra mobile mentre gli altri, una ventina di persone tra amici, vicini e famigliari, hanno cercato di allontanare la polizia a calci e sputi.

Un uomo, Abdessalem Haj Salem, 38 anni, con una coondanna per omicidio del 2009, ha cercato di impossessarsi della pistola di uno degli agenti. E’ stato arrestato assieme al pusher e al fratello di quest’ultimo Tre poliziotti sono rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale. Guariranno in una quindicina di giorni.