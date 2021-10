Ha cercato di rapire una bambina di 9 mesi dal passeggino sotto agli occhi dei genitori. Un uomo è stato fermato ieri mattina dalla polizia municipale di Torino in corso XI Febbraio angolo corso Regina Margherita. L’uomo, che ha problemi psichiatrici, è un professore di scuola di 57 anni e nel suo passato c’è anche un precedente per tentato omicidio. Ieri mattina è entrato in un bar e si è avvicinato al passeggino dove dormiva la bambina. Il padre della piccola lo ha lasciato fare per qualche minuto poi ha cercato di allontanarlo, infastidito dalle troppe attenzioni dell’uomo alla piccola.

A quel punto il professore ha afferrato il passeggino e ha cercato di uscire. E’ stato fermato dal titolare del bar e da alcuni clienti che sono riusciti a bloccare l’uomo e riprendere il passeggino. In strada è nato un parapiglia che è stato notato da una pattuglia della municipale che si è fermata per capire cosa fosse successo. Gli agenti hanno fermato il professore in corso Regina, prima che riuscisse a dileguarsi fingendosi un passante dopo essere riuscito a divincolarsi dalla presa del barista e del padre che lo avevano bloccato.