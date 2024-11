Torino, infortunio Ricci. Spalletti convoca Locatelli

Brutte notizie per il Torino, che continua a fronteggiare una serie di infortuni. Nell’ultima partita contro la Juventus, la squadra ha perso due importanti giocatori: Ilic e Ricci. Quest’ultimo ha subito una significativa distorsione alla caviglia, che lo costringerà a saltare anche gli impegni con la Nazionale. L’annuncio è stato fatto dal ct della Nazionale italiana, Spalletti, il quale ha comunicato che Ricci ritornerà a casa. Spalletti ha spiegato la decisione, sottolineando che, avendo già avviato un rapporto di collaborazione con le società, non si può rischiare di compromettere la salute di un giocatore. Avrebbe infatti potuto essere difficile recuperarlo per la prima partita, e in tal caso, avrebbe dovuto affrontare la sfida non al meglio. Pertanto, è stato convocato al suo posto Manuel Locatelli.

Il problema per Ilic sembra essere di entità maggiore. Anche in questo caso, l’informazione è arrivata dal ct serbo Stojkovic, il quale ha confermato che Ilic ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio durante la partita con la Juventus, risultando quindi escluso dalla lista dei convocati. Questa situazione costringerà Vanoli, allenatore del Torino, a fare di necessità virtù nelle prossime gare.

In mezzo a queste difficoltà, ci sono però segni di speranza: si prevede il recupero di Che Adams, che ha saltato il derby a causa di un risentimento muscolare al polpaccio. La situazione attuale rappresenta una sfida per Vanoli e la sua squadra, che si trovano a dover gestire un organico ridotto in un momento cruciale della stagione. La mancanza di giocatori chiave come Ilic e Ricci potrebbe influenzare notevolmente le prestazioni del Torino nelle prossime partite, sia in campionato che nelle competizioni internazionali. La strategia da adottare sarà fondamentale per cercare di salvaguardare i risultati, pur in presenza di un organico decimato dagli infortuni. Resta da vedere come il Torino affronterà queste avversità e quali misure adotterà per ovviare a queste assenze significative.