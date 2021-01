Crisi del lavoro? Non all’Afc, l’azienda cimiteri di Torino che, in piena emergenza Covid, ha annunciato, con il presidente Roberto Tricarico, l’assunzione di 18 persone a tempo indeterminato che saranno impegnate come addetti alle sepolture, escavatoristi e incaricati della manutenzione del verde nei camposanti.

Questa mattina gli addetti appena arruolati hanno celebrato l’assunzione facendosi una foto di gruppo davanti al loro nuovo posto di lavoro. L’organico dell’azienda sale così a 131 dipendenti con 59 donne. Per scegliere i 18 neoassunti sono state selezionate 1410 domande arrivate da tutta Italia.

L’età media dei neoassunti è di 46 anni: il più giovane ne ha 28 mentre il più anziano 59. Sono tutti residenti nella provincia di Torino, tranne uno che si è trasferito da Treviso “per non perdere – come ha spiegato – quest’opportunità di lavoro”.