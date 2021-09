Ritorna il Pride per le strade di Torino. Colorato come sempre, nonostante la grigia giornata. Il coordinamento della manifestazione attende circa 10mila persone. Ma alla partenza le forze dell’ordine ne contano circa 5mila. Ci sono le Drag Queen, con i loro tacchi chilometrici, paillettes, body minimal ciglia finte e rossetti fuxia. Studenti, ragazzi e ragazze, con i capelli viola e turchese, ghirlande colorate. Alcuni sindaci come quello di Moncalieri, Paolo Montagna, e di Chieri, Alessandro Sicchiero. E il candidato sindaco del centrosinistra a Torino, Stefano Lo Russo, che polemizza con l’avversario Paolo Damilano, del centrodestra, che al Pride non viene ma ha solo espresso la sua adesione su Facebook.

C’è anche Chiara Appendino, al suo ultimo Pride da sindaca, che dice: “Un peccato che non partecipino tutti i candidati sindaco. Comunque serve una legge nazionale per tutelare i diritti di tutte le famiglie”. Lo slogan quest’anno è “Quant* di noi volete ancora sulla coscienza?”.

Cartelli, orgoglio e colori: immagini dal Pride di Torino

Migliaia in piazza per il Torino Pride: la manifestazione si è mossa da piazza Statuto diretta verso piazza Vittorio

Testimonial Vladimir Luxuria, ex parlamentare e ora direttrice del Lovers Festival di Torino: “Noi paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini – dice abbracciata a Lo Russo – non possiamo essere genitori, non possiamo adottare, il ddl Zan non può essere discusso. Chiediamo che ai doveri corrispondano anche i diritti. Serve un vaccino contro ignoranza, odio e ipocrisia”. In piazza anche Gianmarco Negri, primo sindaco transessuale di Italia.

Obiettivo della parata, chiedere la rimozione di tutti i tipi di discriminazione, stereotipi e pregiudizi. “Siamo contenti di essere qui oggi. Il Pride è luogo di rivendicazione di diritti, ma anche di gioia e di accoglienza di tutte e tutti. – commenta Alessandro Battaglia, coordinatore di Torino Pride – Abbiamo ricevuto l’adesione di candidati nel Pd, Sinistra Ecologia, Radicali, 5 Stelle. Non mi risulta che ci sia qualcuno nel centrodestra”. Il riferimento a Paolo Damilano è colto anche dal candidato sindaco di centrosinistra Stefano Lo Russo, che osserva: “Molto stravagante aderire al Pride su Facebook. Al Pride bisogna esserci per ribadire la tutela dei diritti di tutti e tutte”.

Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra a Torino, con Vladimir Luxuria, madrina della manifestazione

Alla polemica contro il candidato del centrodestra assente partecipa anche Mimmo Carretta, segretario metropolitano del Pd torinese: “Perché tanto stupore? Per cortesia, basta ipocrisie, Damilano ha fatto benissimo a non partecipare al Pride. Dimostra coerenza con le idee oscurantiste dei suoi padrini politici”.

La sindaca Appendino in piazza con gli altri primi cittadini

In marcia anche Valentina Sganga, candidata sindaca 5 Stelle: “Direi che abbiamo fatto passi avanti come il riconoscimento coppie omogenitoriali che si facciano passi avanti Il centrodestra rischia di far fare passo indietro. Quindi Damilano fa paura”. Angelo D’Orsi, candidato sindaco della Sinistra, spiega che la sua presenza al Pride è “coerente con il mio percorso. Ho sempre avuto le stesse idee, la mia è una candidatura all’insegna della coerenza”.