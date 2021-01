È stato operato con successo al cuore il celebre dj torinese Gabry Ponte: a eseguire l’intervento, all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, è stato il professor Mauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia universitaria.

Ponte, produttore e direttore della casa discografica indipendente Dance and Love nonché ex membro degli Eiffel 65, era affetto da insufficienza mitralica severa. La valvola è stata riparata con un intervento toracoscopico mininvasivo. L’intervento, informa l’ospedale, è perfettamente riuscito e il paziente è stato appena dimesso.

Quattro giorni fa, a intervento avvenuto, Gabry Ponte aveva rassicurato i suoi fan con un post su Instagram nel quale compariva in un letto d’ospedale: “Eccomi ragazzi! Un po’ provato ma felice. L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene! Vi aggiorno presto”.