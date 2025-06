Torino Festeggia il Patrono con Gerry Scotti e Grandi Artisti!

Torino si appresta a festeggiare il suo Santo Patrono il 24 giugno con l’evento musicale “Torino is Fantastic”, che animerà Piazza Vittorio Veneto. La serata sarà guidata dal noto conduttore Gerry Scotti e dalla cantante Noemi, promettendo intrattenimento e divertimento.

Il programma prevede la partecipazione di artisti di fama internazionale e nazionale, tra cui Shaggy, che festeggia i trent’anni della sua celebre canzone “Boombastic”. La lista di stelle italiane comprende Alessandra Amoroso, Annalisa, Mahmood, Tananai, Antonello Venditti e Gianna Nannini. Anche i talenti dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi” saranno sul palco, con il vincitore Daniele Doria, TrigNO, Antonia Nocca e i ballerini Alessia Pecchia e Francesco Fasano.

L’evento ha già generato grande entusiasmo sui social media, evidenziando la qualità e la varietà degli artisti coinvolti. “Torino is Fantastic” è senza dubbio uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, un’opportunità per celebrare la musica e la convivialità.

Per chi non potrà assistere dal vivo, ci sarà la possibilità di seguire il concerto su Canale 5, sebbene la data della trasmissione non sia ancora stata confermata. Torino è pronta a trasformarsi in un palcoscenico di festa e musica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.mistermovie.it