Le feste private sono vietate anche se sei un giocatore della Juventus. Ieri notte, a due giorni dal derby con il Torino di dopodomani e in un momento delicato per la squadra bianconera, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno scoperto una festa nella villa di Weston McKennie, il centrocampista bianconero che aveva invitato al suo party anche diversi compagni di squadra. C’erano anche Paulo Dybala e Arthur Melo, una decina di persone in tutto nella villa del centrocampista americano in collina.

La festa però non è passata inosservata al vicinato e qualcuno ha segnalato la cosa ai carabinieri. La pattuglia è arrivata intorno alle 23.30 e ha faticato un po’ a farsi sentire per farsi aprire la porta, tanto che stava per profilarsi una denuncia per resistenza.

La festa tra amici è stata interrotta dai militari che hanno multato tutti i presenti per aver violato le norme anti-Covid. Ora i giocatori dovranno essere sottoposti tutti a controlli per poter giocare il derby di sabato in sicurezza.