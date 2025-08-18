Torino FC e Q8: partnership per un futuro sostenibile

Il Torino FC ha ufficializzato la partnership con Q8, creando una collaborazione improntata su valori come la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale, rafforzando il legame con il territorio locale.

Q8 fornirà alla squadra il biocarburante Q8 HVO, un prodotto ecologico realizzato con materie prime rinnovabili, che permette di ridurre notevolmente le emissioni rispetto ai combustibili tradizionali. Questo approccio rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile per la squadra.

Inoltre, l’accordo prevede attività congiunte per promuovere la responsabilità sociale. Durante la stagione, Torino FC e Q8 si impegneranno a realizzare iniziative che coinvolgeranno la comunità granata, favorendo comportamenti responsabili e consapevoli.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC, ha espresso soddisfazione per la nuova collaborazione, sottolineando l’importanza di un futuro orientato alla sostenibilità. Barale ha aggiunto che l’obiettivo è sensibilizzare i tifosi e la comunità su un approccio ecologico per la salvaguardia dell’ambiente.