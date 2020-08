TORINO – Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata attraverso una nota pubblicata sul sito del club granata. “Il Torino è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della prima squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale”. Sia la società del presidente Cairo che l’allenatore di Giulianova cercano così di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle una stagione deludente. Giampaolo è reduce dall’esonero dopo poche giornate dal suo arrivo sulla panchina del Milan, che lo aveva scelto l’estate scorsa a seguito degli ottimi risultati ottenuti alla guida di Empoli e Sampdoria.







Il Torino, dunque, punta molto sulla voglia di rivalsa dell’allenatore nato in Svizzera per riscattare un campionato che, iniziato con ambizioni europee, ha visto i granata scivolare in zona retrocessione e conquistare la certezza della permanenza in A soltanto alla terzultima giornata. “Il presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e sempre Forza Toro!”, conclude il club sul proprio sito internet.







Fonte