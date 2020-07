– Mai visto un simile maestro di calcio. Mai conosciuto un tale costruttore di giocatori, talenti e uomini. Sergio Vatta era un allenatore di persone, un tattico evoluto e raffinato, un padre, un nonno. E’ morto a 83 anni dopo essere stato aggredito dall’Alzheimer, che ha spento poco a poco il suo meraviglioso cervello ma non il senso di una vita tutta dedicata allo sport. La sua casa era il campo Filadelfia, dove Vatta ha scovato, allevato e consegnato al football personaggi che si chiamano Lentini, Cravero, Fuser, Vieri, Mandorlini, Cois, Pancaro, Rambaudi, Dino Baggio e ne dimentichiamo moltissimi. Calciatori che hanno dato anima e corpo all’idea del Toro ancor prima che ai risultati in campo, i tornei di Viareggio, i campionati Primavera, le Coppe Italia, persino quella finale di Coppa Uefa con Mondonico che alza la sedia ad Amsterdam alla guida di una squadra che aveva molto di Vatta e del suo magistero.

Fu tra i primi a lavorare con lo psicologo. “L’intesa tra noi era perfetta”, ricorda il dottor Vincenzo Prunelli, che con Vatta ha scritto libri e aiutato generazioni di giovani atleti, compresi i loro genitori, a volte i più difficili da allenare. “Con Sergio avevamo il chiodo fisso dell’autonomia: i ragazzi dovevano imparare a cavarsela da soli, e guai se abbandonavano gli studi per il pallone. Arrivare al diploma era l’obiettivo minimo, le partite venivano dopo”. E non era permessa la cattiveria gratuita: “Al prossimo fallo vai fuori, diceva Sergio a chi faceva troppo il furbo. Una volta, uno dei ragazzi rispose: mister, ha già fatto tutti i cambi. Vatta lo guardò e gli disse, gelido: fuori! Giocò in dieci, senza quel tipetto arrogante, e vinse lo stesso”.

Dopo essere stato sulle panchine del nobile Piemonte del calcio – Ivrea, Casale, Vercelli – passò al Toro nel 1977 e ci rimase fino al 1991. Lavorò anche alla Lazio, chiamato da Cragnotti a dirigere il settore giovanile, e del Toro guidò pure la prima squadra nell’89 in una breve, difficile parentesi che non evitò la retrocessione, poi il suo posto venne preso da Eugenio Fascetti. Perché il posto di Sergio Vatta erano i ragazzi, senza tuttavia rinunciare al prestigioso incarico di tecnico della nazionale femminile per un paio di stagioni, anche in questo un precursore.

Il senso di appartenenza della tradizione granata venne modernizzato da Vatta, e reso più attuale senza che mai si perdesse il filo del racconto e dell’avventura, con la forza evocativa di un luogo fisico, il vecchio stadio di Valentino Mazzola, Gabetto e Maroso, che quasi per magia entrava nel sangue dei ragazzini che si allenavano sul campetto di fronte a quello dei grandi, dove Pulici e Graziani davano consigli anche all’ultimo degli Allievi o dei Pulcini. Su tutto vigilava Sergio Vatta, il mister, il maestro di un calcio che ancora non pensava ai social, ai procuratori, agli sponsor e ai denari ma badava a consegnare atleti completi, nei piedi e nella testa, ai destini che li attendevano. Ti sia lieve la terra, maestro, coperta da un prato verdissimo come i sogni.