Torino e l’emergenza dei cani abbandonati nei rifugi

A Torino, nella via Germagnano, il rifugio dell’ENPA vive un’emergenza costante che si ripete ogni estate. Con l’arrivo del caldo, si intensificano gli abbandoni di animali, creando una situazione critica. Attualmente, il rifugio ospita circa 90 cani e 15 gatti, e non ha più spazi disponibili. Ogni giorno, gli animali vengono lasciati davanti all’ingresso o trovati per strada, molti privi di microchip, il che rende impossibile il loro ritorno a casa.

Negli ultimi anni, la struttura ha subito notevoli cambiamenti. La rimozione di un insediamento nomade vicino ha migliorato la situazione, incrementando le adozioni e le richieste di aiuto. La responsabile del canile, Tiziana Berno, sottolinea l’importanza di microchippare tutti gli animali, non solo i cani, per facilitare il loro recupero nel caso di smarrimento.

L’ENPA si impegna anche in un processo di adozione consapevole. Dopo un colloquio e diversi incontri, gli affidatari possono prendersi cura di un animale per un mese prima di formalizzare l’adozione. Nel 2024 sono stati adottati 200 cani e 60 gatti, con solo cinque ritorni.

Ogni box nel rifugio racchiude storie di animali in attesa. Tra questi, Shrek, un pitbull che ha passato dieci anni in canile, e Rambo, un cane cardiopatico. Nonostante le difficoltà, ci sono anche adozioni di “cuore” per animali più anziani e meno richiesti.

L’ENPA non riesce a far fronte all’emergenza da sola. È fondamentale che la comunità locale partecipi attivamente per sostenere le adozioni e le cure. Ogni piccolo gesto, come l’adozione temporanea, può significare una vita salvata.