A quasi 88 anni è stato condannato a sette di carcere per aver commesso ripetute violenze sulla nipotina della sua compagna, una bambina che all’epoca frequentava le elementari, tra la terza e la quarta. Allora non aveva consapevolezza di quello che il compagno della nonna le facesse quando lei andava in montagna con loro nei periodi di vacanza, la sera mentre guardavano la tv e la nonna era andata a dormire, o quando la bambina, che non aveva ancora dieci anni, accompagnava l’uomo nel capanno degli attrezzi per fare dei lavori in giardino.

Nel frattempo la relazione tra l’uomo e la nonna – a cui la nipote era molto affezionata e a cui non voleva dare dei dispiaceri raccontando l’accaduto – era finita. Ma fu più tardi, seguendo i corsi di educazione sessuale alle medie, che iniziò a capire. E soprattutto alle superiori le capitò di leggere il libro “13” di jay Asher, storia di una ragazzina che si suicida dopo uno stupro da cui è stata tratta anche una serie tv, e capì che quello che le era accaduto rappresentava un trauma che avrebbe potuto avere conseguenze irreparabili.

La pm Fabiola D’Errico, che ha sostenuto l’accusa, aveva chiesto per l’uomo una pena di 8 anni, compensando le aggravanti con le attenuanti riconosciute per l’età avanzata. Ma di grande importanza è stata anche la condanna di Cristiana Casaburo, preside dell’istituto Albe Steiner, accusata di omissione d’atti d’ufficio perché pur avendo raccolto la confessione degli abusi subiti, tenne per un anno nel cassetto il bigliettino con il nome dello stupratore, prima di consegnarlo alle forze dell’ordine.

Una condanna per la verità simbolica, visto che la pena è di 250 euro, ma che dimostra “il ruolo avuto in questa vicenda dagli adulti: nessuno ha fatto quello che avrebbe dovuto fare”, ha sostenuto in aula l’avvocato di parte civile, Frediano Sanneris, che ha seguito la ragazzina e i suoi genitori, che hanno ottenuto complessivamente 60mila euro di provvisionale.

La difesa dell’uomo, affidata all’avvocata Eva Garrone, aveva sottolineato la “fervida immaginazione della ragazzina” e il forte disagio “dimostrato da atti autolesionistici”. Tuttavia i giudici, come già sottolineato dall’accusa, hanno riconosciuto che il racconto dettagliato della ragazza anche a distanza di anni è credibile. Quando era stata avviata l’inchiesta anche la nonna era stata indagata per concorso in violenza sessuale, ma poi le accuse nei suoi confronti furono archiviate perché dimostrò di non aver mai saputo nulla.