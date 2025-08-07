29.6 C
Torino contro Milan Primavera: chi conquisterà la finale?

Torino contro Milan Primavera: chi conquisterà la finale?

Il mondo del calcio giovanile si accende con la sfida tra Torino e Milan Primavera, che si affronteranno nella seconda semifinale del torneo “Mamma e Papà Cairo”. L’incontro avrà inizio alle 21:00 e sarà trasmesso in diretta sul canale 60 di Sportitalia.

Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state annunciate. Il Torino scenderà in campo con Siviero tra i pali, seguito da Carrascosa, Desole, Politakis, Gabellini, Barranco, Zaia, Galantai, Kirilov, Sabone e Carvalho. A disposizione dell’allenatore Fioratti ci saranno Santer, Cereser, Pellini, Camatta, Ferraris, Cacciamani, Fiore, Conzato, Kugyela, Falasca, Sandrucci, Da Costa, Gatto, Liema Olinga, Bonacina e Luongo.

Il Milan, dal canto suo, schiererà Longoni in porta, affiancato da Borsani, Mancioppi, Lontani, Nolli, Pagliei, Cullotta, Pandolfi, Castiello, Perera e Scotti. A disposizione dell’allenatore Giovanni Renna ci saranno Bianchi, Cappelletti, Baldacchino, Angelicchio, Del Forno, La Mantia, Domnitei, Petrone, Vechiu e Di Siena.

Gli appassionati potranno seguire l’evento in streaming attraverso il link fornito durante la diretta.

