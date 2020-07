Una Ferrari da sogno, forse la più iconica, celebre e preziosa di tutte le auto del Cavallino, che dure anni fa è stata venduta per la cifra iperbolica di 70 milioni di euro. E’ la Ferrari 250 Gto, prodotta negli anni Sessanta dalla casa di Maranello: nei giorni scorsi ne è stata sequestrata una a Torino. Completamente falsa, però. Una banda di aspiranti truffatori aveva provato a venderla su un sito web specializzato in auto d’epoca: collocazione già insolita, per un pezzo di tale livello.

Ma il bello era il prezzo: talmente irrisorio, rispetto al valore a cui può arrivare questa vettura da sogno, da far insospettire la casa del Cavallino rampante, sempre all’erta, che ha fatto subito una segnalazione all’autorità giudiziaria. Le indagini hanno portato al sequestro della macchina e alla denuncia dell’intera banda. I truffarori speravano di trovare un’acquirente in tempi rapidi, così da poter sparire con il denaro. Ma così non è stato. Anziché trovare dei danarosi acquirenti sono incappati nelle forze dell’ordine.

Tanto per dare un’idea di quanto valga una Gto, nel giugno di due anni fa David MacNeil, ceo di WeatherTech, ne ha acquistata una per settanta milioni di dollari, ossia 28 milioni in più dell’ultima quotazione. L’auto più cara di sempre, insomma.

Al di là del valore economico, non si tratta di una vettura qualsiasi. La Ferrari 250 Gto, top car di Maranello e fiore all’occhiello del made in Italy, è infatti stata definita un’opera d’arte. Lo aveva stabilito il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, il 20 giugno 2019, pronunciandosi su un reclamo presentato da Ferrari per tutelare il proprio design da un’imitazione.

Una pronuncia storica: per la prima volta un’autovettura ha visto riconosciuta la tutela del diritto d’autore. Diventando così, a tutti gli effetti, una vera e propria opera d’arte. La spiccata personalizzazione delle linee, delle forme e degli elementi estetici, secondo il tribunale, ha fatto della Ferrari 250 GTO un unicum nel suo genere, una vera e propria icona automobilistica.