Spara all’auto su cui viaggia l’ex compagna, con il suo nuovo fidanzato e una delle figlie adolescenti, e scappa. La sparatoria è avvenuta la mattina di Ferragosto in Barriera di Milano a Torino: dopo una rapida indagine delle squadre mobili di Torino e Vercelli l’uomo, 31 anni, è stato individuato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Alla base, spiegano gli investigatori, “motivi passionali”. Lui non accettava la nuova relazione della donna, salvatasi quasi per miracolo: uno dei proiettili è stato infatti trovato piantato nella portiera.

Stando alla ricostruzione dei poliziotti, il trentunenne, verso le 10,30 della domenica di Ferragosto, ha raggiunto con la sua auto quella in cui viaggiava la ex. A bordo anche l’attuale compagno della donna e una delle sue figlie, minorenne. Ha prima provato a bloccare l’auto al semaforo, tagliandole la strada all’incrocio tra via Palestrina e corso Giulio Cesare. Poi è sceso dall’auto con la pistola in mano, ha sparato verso l’auto in cui si trovavano l’uomo con le due donne, che sono state protette dall’auto: un proiettile è stato trovato conficcato nella portiera. Poi l’uomo è scappato.

Gli agenti hanno ricostruito la dinamica sentendo i testimoni e guardando i filmati delle telecamere della zona. Nei giorni scorsi è stato emesso dalla procura di Torino, pm Giuseppe Drammis, un decreto di fermo di indiziato di delitto ma l’uomo era irreperibile. Così sono partite le ricerche e l’uomo, nomade domiciliato a Torino, sentendosi braccato, si è consegnato in questura a Vercelli, dove dovrebbe avere dei parenti. Nel weekend è stato convalidato il fermo, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere.