Torino avanza in Coppa Italia battendo il Pisa

Il Torino ha conquistato una vittoria nella sfida casalinga contro il Pisa, avanzando così ai prossimi turni di Coppa Italia. La partita, valida per i sedicesimi della competizione, si è svolta all’Olimpico Grande Torino.

Il fischio d’inizio è avvenuto alle 21:00. Entrambe le squadre, guidate rispettivamente da Marco Baroni per il Torino e Alberto Gilardino per il Pisa, cercavano un riscatto dopo un avvio di stagione complicato.

Le formazioni ufficiali hanno visto il Torino schierarsi con un 3-4-3: Paleari in porta; la difesa composta da Dembele, Coco e Ismajli; a centrocampo Pedersen, Tameze, Casadei e Nkounkou; in attacco il trio formato da Ngonge, Adams e Njie. I granata avevano a disposizione giocatori come Popa, Israel, Ilkhan e Simeone.

Il Pisa, invece, ha optato per un 3-5-2 con Scuffet tra i pali, una linea difensiva formata da Canestrelli, Albiol e Mbambi. Il centrocampo includeva Cuadrado, Vural, Højholt, Piccinini e Angori, mentre in attacco c’erano Lorran e Meister. La squadra nerazzurra aveva in panchina nomi come Buffon e Tourè.

L’incontro, molto atteso, ha rappresentato un’opportunità per entrambe le formazioni di rilanciarsi in un momento di difficoltà.