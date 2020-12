Dopo una lunga battaglia legale, si chiude con un’assoluzione quasi totale il processo a carico di Daniel Joseph McVicar, 62 anni, popolare star del piccolo schermo, protagonista della soap opera Beautiful, dove impersonava lo stilista Clarke Garrison. L’attore era stato accusato dall’ex moglie Virginia De Agostini, insegnante di pattinaggio conosciuta durante la trasmissione “Notti di Ghiaccio”, di maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni (per un episodio in cui la donna aveva detto di essere stata aggredita).

Il pm Marco Sanini aveva aperto un fascicolo e mandato a giudizio l’attore, difeso dalle avvocate Anna Rizzo ed Elisa Civallero. Quando le udienze al tribunale di Torino erano già in corso, l’ex moglie – che si era separata nel 2014 – aveva ritirato le querele essendo arrivata a un accordo con i legali, tuttavia dal punto di vista penale il processo era proseguito poiché si tratta di reati procedibili d’ufficio.

In aula oggi pomeriggio, però, durante la discussione, è stato lo stesso pm a chiedere l’assoluzione dell’imputato. Il giudice Alberto Barbieri ha ritenuto non colpevole McVicar per i reati di maltrattamenti e lesioni, mentre per la violazione degli obblighi di mantenimento (dal matrimonio era nato un figlio, che adesso ha otto anni) il tribunale ha assolto l’attore per gran parte del periodo per cui era accusato, condannandolo però a un mese di carcere (sospesa con la condizionale) per un breve periodo in cui è stato ritenuto che l’attore avesse versato gli alimenti ma non in misura pari a quanto disposto.