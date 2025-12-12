Torino Airport supera i passeggeri del 2024

L’aeroporto di Torino ha raggiunto un nuovo primato, superando l’11 dicembre il totale dei passeggeri registrati nell’intero 2024, che ammontava a 4.693.977. Con 4.694.975 viaggiatori già transitati e ancora venti giorni al termine dell’anno, il 2025 si avvia a diventare l’anno di maggior traffico nella storia dell’aeroporto.

Il mese di novembre ha confermato il trend positivo, superando per la prima volta quota 400mila passeggeri e registrando un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2024. La stagione invernale offre la disponibilità più ampia di posti mai programmata sullo scalo piemontese.

La crescita è dovuta a diversi fattori, tra cui il posizionamento del terzo aeromobile Ryanair basato a Torino, che ha attivato nuove rotte per Liverpool e Pescara e aumentato le frequenze su molte destinazioni. Anche l’apertura verso l’Est Europa con i voli Wizz Air per Budapest e Sofia e la forte domanda legata al turismo invernale hanno contribuito alla crescita.

Le novità proseguono con l’inaugurazione del collegamento Wizz Air con Chisinau dal 13 dicembre e del volo Aer Lingus tra Torino e Dublino con due frequenze settimanali dal 20 dicembre. Per il periodo natalizio arriva anche la rotta Neos per Sharm el Sheikh, una delle destinazioni più richieste sul Mar Rosso.

Torino Airport consolida il proprio ruolo di hub strategico per la mobilità del Nord-Ovest e per il turismo internazionale, con 20 Paesi serviti, 12 nuove rotte, 7 nuove destinazioni e 15 mete che vedono un significativo aumento delle frequenze.