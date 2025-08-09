Torino accoglie eventi sportivi e turisti: agosto 2025 al top

Torino si prepara a un agosto ricco di eventi sportivi di grande richiamo, destinato a trasformare l’offerta turistica della città. In programma ci sono il Mondiale di Twirling, la “Salida Oficial” della Vuelta e l’avvio della Serie A, che promettono di portare un notevole incremento nella presenza di turisti.

Le prime stime indicano che il tasso di occupazione potrebbe avvicinarsi al 55%, superando di gran lunga il 45% registrato nell’agosto 2024. Questo positivo andamento della stagione estiva potrebbe sostenere la media di occupazione già assestata al 70% nel primo semestre del 2025, secondo i dati di Federalberghi Torino.

L’attrazione di eventi internazionali e la destagionalizzazione del turismo sono fattori chiave nel generare un flusso costante di visitatori durante tutto l’anno. agosto si profilerebbe come uno dei mesi con la maggiore crescita, con Torino che offre musei aperti, servizi turistici attivi e una variegata proposta gastronomica.

Le agenzie di viaggio e le guide turistiche confermano che il turismo straniero sta mostrando un interesse crescente per la città, in particolare per gli eventi sportivi, che spingono i visitatori a prolungare il loro soggiorno nella regione. Apparentemente, la città sta assistendo a una vera e propria destagionalizzazione, spinta anche da un marketing territoriale ben strutturato.

Inoltre, il settore della ristorazione mostra un aumento del 30% di attività aperte ad agosto rispetto all’anno precedente, con una vasta gamma di opzioni per tutti i gusti. Torino si distingue così non solo per il turismo di eventi, ma anche per la sua capacità di rinnovarsi con un’offerta serale e notturna sempre più dinamica, particolarmente nel quartiere del Valentino.