Torino a rischio per Capodanno

Askatasuna minaccia il Capodanno di Torino, promettendo di scendere in strada per inaugurare un anno di lotte. Questa minaccia segue una protesta che ha portato in piazza almeno 5mila persone sabato, con scontri a poche decine di metri dalla sede del centro sociale sgomberato.

Il timore è che la sera del 31 dicembre si verifichino nuovi scontri, proprio in concomitanza con i brindisi di fine anno e con la grande festa organizzata all’Inalpi Arena, dove sono attesi 14mila spettatori. Ciò richiederà un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, che dovranno garantire la sicurezza attorno al centro sociale e per le strade della città.

Il questore di Torino, Paolo Sirna, ha ricevuto lodi dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per lo sgombero di Askatasuna, una prova di forza dopo mesi di tensioni. Le prossime iniziative di Askatasuna sono destinate a continuare per almeno altri 40 giorni, con un’assemblea prevista per il 17 gennaio e un grande evento nazionale il 31 gennaio.

Nel frattempo, il quartiere Vanchiglia resta militarizzato e si lecca le ferite dopo la devastazione e i danni al commercio di sabato. La festa di Capodanno all’Inalpi Arena prevede la partecipazione di vari artisti, ma la Digos sta già preparandosi e indaga su quanto successo sabato, analizzando decine di filmati per dare un nome ai manifestanti che hanno tentato di forzare il blocco.

L’inchiesta sulle manifestazioni violente degli scorsi mesi si allarga, con 25 maggiorenni indagati e un’inchiesta che coinvolge dieci under 18. Le accuse vanno da danneggiamenti a violenza privata e invasione di edifici. Il 31 dicembre sarà una prova impegnativa per le forze dell’ordine, che dovranno garantire la sicurezza nella città in festa.