Torino, a corto pro Pal bruciano bandiere di Israele

Si è concluso con un falò il corteo di manifestanti pro Palestina, partito da piazza Castello e giunto in piazza Vittorio, dove sono state bruciate alcune bandiere di Israele. Durante la manifestazione, sono stati lanciati anche uova contro i giornalisti; un cineoperatore di Mediaset ha subito un colpo all’occhio ed è stato soccorso dalla polizia. Inoltre, sotto la sede della Rai, tre agenti di polizia sono rimasti feriti a causa del lancio di petardi, riportando lesioni da bombe carta e necessitando di cure in ospedale.

Le fiamme, secondo i manifestanti, simboleggiavano la sofferenza e la resistenza del popolo palestinese. Essi hanno dichiarato che non era un giorno di pianto, ma di lotta e resistenza, inneggiando a un’azione politica, culturale e, soprattutto, armata a sostegno della Palestina e del Libano. I manifestanti hanno anche danzato in cerchio, sventolando bandiere palestinesi. Nonostante il divieto di manifestazione imposto dal questore di Torino, in occasione dell’anniversario dell’attacco terroristico a Israele, circa mille persone si sono radunate. Al grido di “Free Palestine”, hanno marciato insieme, rivendicando il diritto di esprimere solidarietà al popolo palestinese, sottolineando che Torino è al fianco della loro resistenza.

Le parole dei manifestanti all’inizio del corteo esprimevano chiaramente la loro determinazione a farsi sentire e a non farsi fermare, evidenziando un messaggio di unità e sostegno alla causa palestinese, sfidando le autorità che cercavano di impedire la manifestazione. La giornata ha visto una combinazione di attivismo e tensione, con espliciti riferimenti alla lotta armata e all’identità culturale palestinese.

In sostanza, la manifestazione ha rafforzato la voce dei sostenitori della Palestina, che, nonostante le misure di sicurezza e i divieti, hanno voluto dimostrare la loro posizione e il loro sostegno in un momento simbolico e carico di significato politico. Questo evento ha dimostrato come sia forte il sentimento di solidarietà nei confronti della lotta palestinese, con Torino diventata simbolicamente un punto di riferimento per coloro che lottano per i diritti e la libertà del popolo palestinese.