Torino, 13enne si addormenta in classe: la terribile scoperta

Ogni sera, una studentessa di 13 anni di Torino vive un incubo: il padre, con cui convive, racconta come vorrebbe uccidere la madre. La docente della ragazza ha notato segni di preoccupazione e ha deciso di portarla dallo psicologo scolastico. In un racconto inquietante, la ragazza descrive il padre che gira per casa di notte con dei coltelli, facendo rumori inquietanti e creando un clima di terrore. Queste rivelazioni hanno portato a un verbale che ha culminato nell’arresto del padre 52enne.

In aula, l’uomo ha patteggiato una pena di due anni, con la condizionale, a condizione di frequentare per un anno un centro per uomini violenti. La madre della giovane ha raccontato che il marito, dopo anni trascorsi in Polonia, è tornato a casa ed è diventato violento. La sua gelosia ossessiva è aumentata al punto di mettere le mani addosso alla moglie davanti alle figlie. Ha tentato di strangolarla e ha installato un’app nel cellulare di lei per monitorare i suoi spostamenti e le sue comunicazioni.

Quando la donna ha deciso di separarsi, il marito ha minacciato di ucciderla, esprimendo queste minacce con crescente convinzione. Consapevole del pericolo, la madre ha chiesto aiuto e, insieme alle figlie, è stata trasferita in un luogo protetto. Tuttavia, il marito ha continuato a perseguitarla, seguendola anche durante un corso di formazione. Questo comportamento ha costretto la donna a denunciarlo nuovamente a maggio scorso, evidenziando un ciclo di violenza difficile da spezzare.

La situazione della ragazza e della madre mette in luce il terribile impatto della violenza domestica e la necessità di spazi sicuri per le vittime. La comunità e le istituzioni sono chiamate a intervenire per garantire la protezione e il supporto a chi vive queste situazioni drammatiche. L’arresto del padre è solo uno dei passi necessari per interrompere il ciclo di violenza e ristabilire la sicurezza per la famiglia. La storia della ragazza e della madre rappresenta un appello urgente alla società affinché si attivino risorse e azioni concrete per affrontare la violenza domestica.