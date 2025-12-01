Tori Spelling e Brian Austin Green insieme

Tori Spelling e Brian Austin Green hanno fatto una sorprendente apparizione insieme alla ‘Hollywood Christmas Parade’. I due ex co-protagonisti di ‘Beverly Hills, 90210’ si sono mostrati affiatati e sorridenti, come se il tempo non avesse affatto inciso sulla loro intesa.

In una recente puntata del podcast ‘9021OMG’, Tori Spelling ha ammesso che ciò che appariva sullo schermo spesso superava la finzione, sottolineando che con Brian c’era una connessione dell’anima, specialmente nelle scene d’amore tra Donna e David. Non si trattava solo di recitazione, ma di sentimenti più profondi, descrivendo Brian come il suo primo amore.

Anche Jennie Garth, che interpretava Kelly, ha confermato che tutti nel cast percepivano una sintonia speciale tra Tori e Brian. Tori ha poi aggiunto che la famosa scena in cui Donna perde la verginità con David “sembrava reale perché lo era”.

Dopo la fine della loro relazione, i due attori non si sono parlati per quasi vent’anni, con Brian che ha paragonato la separazione a un “divorzio” emotivo. Solo negli ultimi anni i contatti si sono riaperti, dopo un lungo periodo di silenzio e distanza.

‘Beverly Hills 90210’ debuttò negli Stati Uniti, trasformandosi presto in un fenomeno globale. La serie originale si concluse dopo 10 stagioni e 293 episodi, accompagnando un’intera generazione tra drammi adolescenziali, amori incrociati e temi sociali allora considerati innovativi per una sit-com teen. Negli anni le voci di reunion non sono mai svanite, dai revival alla meta-serie, fino ai recenti incontri pubblici del cast, che hanno riacceso il sogno dei fan di rivedere i protagonisti insieme.