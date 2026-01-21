Tori Amos annuncia nuovo album

Tori Amos è una cantautrice, pianista e compositrice con numerosi dischi di platino e otto nomination al Premio Grammy. Ha annunciato la data d’uscita del suo 18° album in studio, “In Times of Dragons”, prevista per il 1° maggio. L’album continua la tradizione narrativa di Tori attraverso un cast dinamico di personaggi, un potente viaggio di resilienza e risveglio, in cui la ricerca della libertà incontra forze che cercano di controllare e mettere a tacere.

Tori Amos ha dichiarato: “In Times of Dragons è una storia metaforica sulla lotta della democrazia contro la tirannia, che riflette l’attuale distruzione della democrazia in tempo reale da parte dei ‘demoni lucertola che credono nei dittatori’ nella loro usurpazione dell’America”.

L’uscita dell’album sarà accompagnata da un grande tour europeo che toccherà 17 paesi tra aprile e maggio, con Tori Amos affiancata dai suoi collaboratori di lunga data Jon Evans e Ash Soan, insieme a tre coriste che interpreteranno brani tratti da “In Times of Dragons” e successi della sua carriera. La copertina dell’album è stata realizzata con un processo vintage unico, utilizzando positivi diretti su carta e una fotocamera di grande formato. La fotografa Kasia Wozniak ha lavorato con Tori per creare un’opera che intreccia il lavoro e la visione di entrambe. Il processo di creazione della copertina è stato descritto come un’esperienza emozionante e un rituale. Con “In Times of Dragons”, Tori riunisce ancora una volta il politico e il personale in un’opera che risuona con l’urgenza dei tempi moderni.