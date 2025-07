Tor Vergata diventa il più grande spazio concerti d’Italia

Il pratone di Tor Vergata si prepara a diventare il più grande spazio per concerti d’Italia e uno dei più vasti al mondo, secondo quanto annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri. Un evento significativo è fissato per il 4 luglio 2026, quando il cantautore Ultimo si esibirà nell’area, con una previsione di 250.000 spettatori.

L’area, che ospiterà questo concerto, è stata completamente ristrutturata e ospiterà eventi simili a “Campovolo”, l’arena di Reggio Emilia nota per i suoi concerti storici. In aggiunta alla riqualificazione del pratone, il progetto include opere stradali e infrastrutture, finanziate anche per l’evento del Giubileo dei Giovani, previsto per agosto.

La visione originaria di una “Città dello Sport”, concepita da Santiago Calatrava, è stata abbandonata, spostando l’attenzione su una nuova destinazione per l’area, che si sta trasformando in una “città della conoscenza”. Recentemente è stato inaugurato un palasport con una capienza di 8.000 posti, ampliabili a 15.000, segno di un rinnovato impegno per il rilancio della zona.

Il progetto originario per Tor Vergata includeva anche una candidatura per diventare il Villaggio Olimpico per le Olimpiadi del 2024, idea ora defunta dopo il ritiro della Roma dal processo per ospitare i giochi. Negli ultimi anni, l’area è passata dall’Università al Demanio, che sta cercando privati per sviluppare ulteriormente il complesso.

Resta aperta la questione della mobilità per raggiungere quest’area, con l’attesa dell’arrivo della linea G della metropolitana. La realizzazione completa del progetto, tuttavia, è ancora in fase di definizione.