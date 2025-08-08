34.5 C
TOPUMP TPS260: Pompa Elettrica 20PSI per SUP e Kayak

Da StraNotizie
💸 Prezzo: €111.14 – €87.66

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Scopri la Potenza di Topump!

Preparati a rivoluzionare il tuo modo di gonfiare con Topump! Siamo il marchio che unisce innovazione e qualità, con oltre 10 anni di esperienza nella tecnologia di compressione dell’aria. La nostra gamma di gonfiatori specializzati include il gonfiatore per auto, pompe elettriche per paddle board, pompe ricaricabili per SUP e pompe per palloni. Che tu sia un avventuriero in cammino verso la libertà o un amante dello sport, abbiamo il prodotto giusto per te!

Vantaggi Pratici del Nostro Gonfiatore

  1. Inflazione Super Veloce: Grazie ai tre modi di inflazione e a un motore potente, il nostro gonfiatore per paddle board riesce a gonfiare una tavola di 3,2 metri a 12 PSI in soli 6 minuti e fino a 15 PSI in 7-7,5 minuti. Sarà come avere un superpotere per le tue avventure!

  2. Compatibilità Versatile: Dotato di un set completo di ugelli, il nostro gonfiatore è perfetto per SUP, kayak, materassi ad aria, tende gonfiabili e molto altro ancora. Portalo con te nei tuoi viaggi, sia al campeggio che in spiaggia: sarà il tuo alleato ideale!

Leggero e Portatile

Con un peso di soli 1,25 kg e dimensioni compatte (15,5 x 8,2 x 17,8 cm), il gonfiatore Topump si ripone facilmente nello zaino o nel bagaglio, rendendo ogni avventura senza pensieri!

Resistente e Affidabile

Realizzato con materiali di alta qualità e un motore auto-sviluppato, la nostra pompa ha una durata superiore del 30% e può gonfiare fino a 500 tavole SUP senza surriscaldarsi. Un prodotto di cui puoi fidarti, ovunque tu vada.

Ricarica Veloce e Comoda

Con una porta di ricarica Type-C, il nostro gonfiatore elettrico è completamente carico in soli 2,5 ore. Occupa meno tempo nella ricarica e goditi di più le tue avventure all’aria aperta!

Assistenza Professionale

Con certificazioni CE, FCC e UKCA, Topump offre un supporto professionale per il tuo prodotto. Approfitta della tranquillità di una garanzia di due anni e di un servizio clienti sempre disponibile, pronto a rispondere a ogni tua domanda.

Se desideri elevare le tue esperienze all’aperto, scegli Topump per un gonfiaggio rapido, facile e senza stress!

