Topper Memory 160x190cm, Protettore Materasso 5cm

Amazon Basics Double Topper 160 x 190 cm Memory Foam, 5 cm Mattress Protector with Elastic Corners, White
Scopri il Comfort con Amazon Basics
Il nostro topper in memory foam da 5 cm è progettato per offrirti il massimo comfort durante il sonno. La tecnologia a 7 zone di aria massimizza il comfort e riduce la pressione sui punti di contatto con il corpo, riducendo così la tendenza a girarsi nel letto.
Caratteristiche e Vantaggi
Il topper è dotato di bande elastiche per un perfetto adattamento al tuo materasso. La copertura rimovibile e lavabile è realizzata con una tecnica di tessitura moderna, che garantisce eleganza e morbidezza al tatto. I vantaggi pratici di questo prodotto includono:
- Miglioramento della qualità del sonno grazie alla riduzione della pressione sui punti di contatto
- Facilità di manutenzione grazie alla copertura rimovibile e lavabile
Installazione e Dimensioni
Il topper arriva compresso, arrotolato e in una scatola. Basta aprire il pacco, srotolare il topper e lasciarlo espandere per 24-48 ore. Le dimensioni del prodotto sono 160 x 190 x 5 cm.
