Topper Memory 160x190cm, Protettore Materasso 5cm

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €116.95

⭐ Valutazione: / 5

Amazon Basics Double Topper 160 x 190 cm Memory Foam, 5 cm Mattress Protector with Elastic Corners, White

Scopri il Comfort con Amazon Basics

Il nostro topper in memory foam da 5 cm è progettato per offrirti il massimo comfort durante il sonno. La tecnologia a 7 zone di aria massimizza il comfort e riduce la pressione sui punti di contatto con il corpo, riducendo così la tendenza a girarsi nel letto.

Caratteristiche e Vantaggi

Il topper è dotato di bande elastiche per un perfetto adattamento al tuo materasso. La copertura rimovibile e lavabile è realizzata con una tecnica di tessitura moderna, che garantisce eleganza e morbidezza al tatto. I vantaggi pratici di questo prodotto includono:

  • Miglioramento della qualità del sonno grazie alla riduzione della pressione sui punti di contatto
  • Facilità di manutenzione grazie alla copertura rimovibile e lavabile

Installazione e Dimensioni

Il topper arriva compresso, arrotolato e in una scatola. Basta aprire il pacco, srotolare il topper e lasciarlo espandere per 24-48 ore. Le dimensioni del prodotto sono 160 x 190 x 5 cm.

Acquista Ora e Dormi Meglio

Non aspettare ancora per migliorare la qualità del tuo sonno. Acquista il topper in memory foam di Amazon Basics e scopri un nuovo livello di comfort e relax. Il tuo corpo (e la tua mente) ti ringrazieranno!

Amazon Basics Double Topper 160 x 190 cm Memory Foam, 5 cm Mattress Protector with Elastic Corners, White

