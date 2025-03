Topolino falso, paura a Napoli: “Estorce soldi, armato”

Negli ultimi giorni, diversi ragazzi hanno segnalato la presenza di un uomo mascherato da Topolino a Napoli, in particolare in Via Toledo, che avrebbe mostrato comportamenti inappropriati. Questa figura, ormai ribattezzata “Mickey Mouse fake”, è diventata un caso su TikTok, dove vari utenti hanno condiviso esperienze di intimidazione e richiesta di denaro. Alcuni di loro hanno riferito di essere stati minacciati con un coltello dopo aver cercato di negare il pagamento. Secondo il quotidiano Il Mattino, l’uomo si avvicina a passanti e turisti per scattare foto, ma poi pretende insistentemente denaro, spesso in modo aggressivo. Si stima che questa persona agisca indisturbata nella zona da circa un anno, sebbene esistano video risalenti al 2022.

Il giornalista e deputato Francesco Borrelli ha deciso di intervenire sulla questione, annunciando l’intenzione di avviare un’indagine a seguito delle numerose segnalazioni ricevute. Ha sottolineato che non si può permettere che individui del genere danneggino l’immagine di Napoli e creino un clima di paura tra cittadini e turisti. Borrelli ha chiesto un’intensificazione dei controlli nelle zone più frequentate e ha invitato tutti a denunciare simili episodi alle forze dell’ordine per permettere un intervento rapido. La situazione è stata accolta con preoccupazione, e se le accuse dovessero risultare confermate, si auspica l’applicazione di misure adeguate per garantire la sicurezza di tutti.