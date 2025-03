Topolino a Napoli: minacce e estorsioni ai passanti dopo le foto

A Napoli, un individuo travestito da Topolino è coinvolto in atti di estorsione nei confronti dei passanti. Questa persona, segnalata sui social, si offre per scattare foto con i turisti, ma invece di chiedere un’offerta volontaria, minaccia le persone con un coltello se non ricevono somme ritenute adeguate. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Borrelli, ha denunciato la situazione, chiedendo un’indagine per chiarire il fenomeno che si verifica prevalentemente nella zona turistica di via Toledo.

L’uomo sembra operare indisturbato da almeno un anno, approfittando della presenza di turisti nei luoghi più frequentati della città. Borrelli ha condiviso testimonianze di cittadini che hanno vissuto esperienze simili: alcune ragazze hanno raccontato di essere state minacciate dopo aver dato solo 2,50 euro in cambio di una foto. Le testimonianze sui social evidenziano un clima di paura sia tra i napoletani che tra i visitatori. Una donna ha persino raccontato di come l’uomo, inizialmente sembrato innocuo, l’abbia bloccata mentre provava a darle il cinque.

Nonostante le segnalazioni sui social, fino a questo momento, le autorità non hanno ricevuto denunce formali riguardo a questo fenomeno inquietante. Il deputato ha sottolineato l’importanza di indagare e, se le denunce si rivelassero veritiere, di punire adeguatamente il colpevole per garantire la sicurezza nelle aree turistiche di Napoli.