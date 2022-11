Topo nella casa del GF Vip: video dell’animaletto dietro ai gieffini

Cambiano i concorrenti, l’arredamento, la disposizione delle stanze, ma al GF Vip c’è una costante: i topi! Ieri nella casa più spiata d’Italia è apparso un piccolo topo dietro a Sarah Altobello e Nikita. Mentre le due gieffine stavano parlando, l’animaletto si è messo a camminare in cucina e poi è andato sotto al divano. Le vippone non si sono accorte di nulla, ma prima o poi qualcuno farà la conoscenza del topo, così com’è successo al GF Vip 6 a Gianmaria Antinolfi.

Vecchi avvistamenti del topo al GF Vip.

Un anno fa Gianmaria Antinolfi ha raccontato di aver trovato una ‘sorpresa’ in confessionale: “Giacomo non sai quello che mi è capitato qualche giorno fa. In pratica io entro nel confessionale, apro e vado tranquillo. E guardando sulle piramidi che insonorizzano la porta lo vedo lì! Era fermo che mi guardava e poi mi è saltato addosso! Sì proprio su di me si è scaraventato, Io mi sono buttato all’indietro e poi è scappato dentro la casa e alla fine è uscito“.

Patrizia De Blanck in un’intervista rilasciata a Verissimo ha rivelato che nelle sue stanze private al GF Vip c’erano più topi: “Questa storia dell’odore ve la spiego io. Sì è vero che il mio bagno non profumava, ma mica per cose mie. Non c’erano finestre, io mi tappavo il naso ed entravo. Non mi sono mai lamentata per timore che mi spostassero nelle camere con gli altri. Sono stata mesi così e mi è andata bene anche se dovevo tappare il naso. Poi ad un certo punto sono apparsi anche dei topi. Davvero è successo non sto scherzando. Prima uno molto piccolo e poi un altro più grosso. Devo dire che mi hanno anche tenuto compagnia a lungo. Perché avete tutti paura dei topi? Sono degli animali così bellini“.