Topo al GF Vip? Non sarebbe certo una novità, visto che i piccoli roditori sono apparsi in varie edizioni. Ieri notte però le fan di Tommaso Zorzi hanno notato qualcosa di strano ai piedi dell’influencer. Secondo molte telespettatrici si tratterebbe proprio di un grosso topo, altre invece pensano sia una piuma di un vestito di Giulia Salemi o di uno di Stefania Orlando.

Parte quindi il topo gate. Accanto a Tommaso un paffuto sorcio, o solo il residuo di un abito di Stefania?

“Il bagno della mia stanza non profumava, ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni. Ho già detto che c’era questo problema in bagno, non c’erano nemmeno finestre. Ad un certo punto sono comparsi due topi… Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini”.

“Certo c’era un topo nella stanza, l’ho visto. C’era la porta aperta stava in camera mia era piccolino così. Quelli piccoli non fanno mica paura”.